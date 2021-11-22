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22 Kasım 2021 Pazartesi 00:06:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 00:06:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda iç ve dış gündeme ilişkin başlıklar masada olacak.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Toplantıda, Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz'deki son durum masaya yatırılacak.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan gelişmelerin de toplantının gündeminde olması bekleniyor.

Terörle mücadele başlığı da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gündeminde. Toplantıda, terör örgütleri PKK/PYD, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek.

Ekonomideki son veriler değerlendirilecek

Ekonomideki son verilerin de değerlendirileceği toplantıda, masadaki bir diğer konu koronavirüsle mücadele. Artan vaka sayıları ve aşılamadaki son durum ele alınacak.

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.

Etiketler : Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi başkan erdoğan
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