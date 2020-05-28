28 Mayıs 2020 Perşembe 15:21:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 16:24:00
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! Başkan Erdoğan halka seslenecek
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.
Toplantı, dokuzuncu kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.
Başkan Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
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