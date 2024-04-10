Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Heniyye'ye başsağlığı mesajı: İsrail bu insanlık dışı saldırılarının hesabını verecektir
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında şehit olan Heniyye'ye başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:
"İsrail yönetimi bu insanlık dışı saldırılarının hesabını uluslararası hukuk önünde er veya geç verecektir. Bu vesileyle çocuklar başta olmak üzere hunharca katledilen tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Daha fazla masum sivil katledilmeden ateşkes sağlanması ve kalıcı barış için uluslararası toplumu bir kez daha samimi gayret sarf etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir."
Hamas liderinin ailesine alçak saldırı: Heniyye'nin 3 oğlu şehit oldu
Başkan Erdoğan İsmail Heniyye ile görüştü: Başsağlığı dileklerini iletti
Türkiye'den Hamas lideri Heniyye'ye başsağlığı: İsrail ailesini katletti
"Mescid-i Aksa uğruna canlarını feda ettiler"
- İngiltere'de İsrail tepkisi: İngiliz Savunma Bakanlığına boyalı protesto
- Yüksekova'da camilerden kuvvetli yağış uyarısı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Heniyye'ye başsağlığı mesajı
- Blinken'dan Bakan Fidan ile görüşme talebi: Gündem Gazze
- MİT'ten Hamas'a taziye telefonu
- Başkan Erdoğan'dan İsmail Heniyye'ye taziye telefonu: İsrail hesap verecek