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10 Nisan 2024 Çarşamba 22:58:00 - Güncelleme:10 Nisan 2024 Çarşamba 22:58:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Heniyye'ye başsağlığı mesajı: İsrail bu insanlık dışı saldırılarının hesabını verecektir

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, üç çocuğu ve üç torunu İsrail saldırısında şehit olan Heniyye'ye başsağlığı dileyerek, şunları kaydetti:

"İsrail yönetimi bu insanlık dışı saldırılarının hesabını uluslararası hukuk önünde er veya geç verecektir. Bu vesileyle çocuklar başta olmak üzere hunharca katledilen tüm Filistinli şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Daha fazla masum sivil katledilmeden ateşkes sağlanması ve kalıcı barış için uluslararası toplumu bir kez daha samimi gayret sarf etmeye davet ediyoruz. Ülkemiz her zaman olduğu gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistin davasının ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir."

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Etiketler : cEVDET yILMAZ İSMAİL HENİYYE İSRAİL HAMAS
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