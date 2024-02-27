27 Şubat 2024 Salı 16:15:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 16:15:00
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
Kaynak: TRT Haber
ABONE OL
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi.
Yılmaz görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ilişkiler, mevcut iş birlikleri ve diğer potansiyel alanların yanı sıra karşılıklı ticaret ve yatırımlar ile Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) kapsamında yapılan çalışmaları ele aldık. Küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldığımız görüşmemizde ayrıca, ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi, vize kolaylığının sağlanması, turizm, savunma sanayii ve terörle mücadele konularını değerlendirme imkanı bulduk" dedi.
- Beyoğlu'nda 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari yakalandı
- Yunanistan'dan Ermenistan ile Azerbaycan arasında kalıcı barışa yönelik çabalara destek
- LPG ithalatı azaldı
- Çevre şehirlerde de hissedildi: Çanakkale'de korkutan deprem
- MHP Genel Başkanı Bahçeli, Süleyman Hurma ile görüştü
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiliz mevkidaşı ile görüştü