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27 Şubat 2024 Salı 16:15:00 - Güncelleme:27 Şubat 2024 Salı 16:15:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İngiliz mevkidaşı ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden ile bir araya geldi.

Yılmaz görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmemizde, Türkiye-İngiltere arasındaki ikili ilişkiler, mevcut iş birlikleri ve diğer potansiyel alanların yanı sıra karşılıklı ticaret ve yatırımlar ile Türkiye-Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) kapsamında yapılan çalışmaları ele aldık. Küresel ve bölgesel gelişmeleri ele aldığımız görüşmemizde ayrıca, ülkelerimiz arasındaki serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi, vize kolaylığının sağlanması, turizm, savunma sanayii ve terörle mücadele konularını değerlendirme imkanı bulduk" dedi.
Etiketler : CevdetYılmaz OliverDowden toplantı
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