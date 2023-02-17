Oktay: Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay deprem bölgesinde son durumu açıkladı.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

35 bin 250 arama kurtarma personeli tüm gücüyle sahada çalışıyor.

264 bin 389 personel şu anda sahada, görevlerinin başında. 374 bin 313 tahliye edilen kişi var. Enkaz çalışmaları devam eden bina sayısı 200'ün altında.

Refakatsiz çocuklar başımızın tacı, birisini bile mağdur etmeyiz. 1589 refakatsiz çocuk var, 1342'sinin kimliği belirlendi.

597 bin 594 binanın hasar tespiti tamamlandı.

Çocuklarımızla alakalı son durum budur. Şunu net bir şekilde Aile Bakanlığımızı da talimatlandırılmış durumdayız. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, duygu yükümüz her birimiz en üst seviyede. Ailelerimizden Allah razı olsun diyorum. Çok yoğun şekilde çocukları yanlarına almak istiyor. Ama biz bu olayın sıcaklığında çocuklarımızı ailelere teslim etmekten önce, ailelerin kimliği, geçmişi, geleceği ve çocuğumuzun güven içerisinde olacağı noktasında araştırmaları yapıp, emin olduktan sonra verilebilir. Aile Bakanlığımızın yürüttüğü çalışma bu çerçevedir.

Hasar tespit çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 11 ilde tamamında sahadalar. Şimdi Sivas Gürün de var çalışma sahamızda. Çok yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Şu anda 597 bin 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış veya acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda.

Az hasarlı ve hasarsız bina sayımız daire olarak yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında. Bunları teknik ekiplerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda yavaş yavaş binalara dönülebilecektir.

Geçici barınma kısmına ağırlık veriyoruz. Tahliye süreci devam ediyor. 375 bin kişi tahliye edilmiş durumda. Çalışmalarımız afetzedelerin gittiği il ve ilçelerde de yoğunlaşmış durumda.