Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Depremde ölü ve yaralı sayısı artıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay; "Depremde ölü ve yaralı sayısı artıyor. Toplam itibariyle şu an 2379 can kaybımız var. 14 bin 483 yaralımız var. Milletimize başsağlığı diliyoruz. 4758 yıkılan binamız var" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde can kaybının 2379'a yükseldiğini açıkladı.
İşte Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Toplam itibarıyla şu an 2379 can kaybımız var. 14 bin 483 yaralımız var. Milletimize başsağlığı diliyoruz. 4758 yıkılan binamız var.
338 bin depremzede yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildi.
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