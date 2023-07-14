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14 Temmuz 2023 Cuma 14:20:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 14:20:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenlenecek

Kaynak: AA

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Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) iş forumu düzenleneceğini bildirdi.

DEİK'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez resmi ziyareti vesilesiyle Suudi Arabistan, Katar ve BAE'de iş forumları düzenleyeceğiz." denildi.

Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu'nun 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu'nun 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu'nun 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirileceği bildirildi.

Etiketler : DEİK Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu Suudi Arabistan Katar ve BAE
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