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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Irak ziyareti: "Gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak"
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19 Nisan 2024 Cuma 23:11:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 23:11:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 yıl sonra Irak ziyareti: "Gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak"

Kaynak: AA

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yılın ardından Irak'a yapacağı ziyaretin "gelir geçer türden bir ziyaret" olmayacağını belirterek, iki ülke arasında meselelere karşı çözüm iradesinin bulunduğunu söyledi.

Irak haber ajansı INA'ya göre, ABD'de temaslarını sürdüren Sudani, yaptığı açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyarete değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı 22 Nisan'da ziyaret edeceğini kaydeden Sudani, "Türkiye Başkanı'nın Irak ziyareti gelir geçer türden bir ziyaret olmayacak. İki ülke arasında ilk defa meseleleri ertelemek yerine bunlara ilişkin çözüm iradesi mevcut." dedi.

Irak topraklarının Türkiye'ye karşı saldırı sahası olmasına izin vermeyeceklerini ifade eden Sudani, Başkan Erdoğan ile su meselesine karşı da çözümü değerlendireceklerini vurguladı.

Irak Başbakanı Sudani'nin, 13 Nisan tarihinde temaslarda bulunmak üzere gittiği ABD'deki temasları sürüyor.

Etiketler : Irak Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ırak ziyareti
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