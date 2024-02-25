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25 Şubat 2024 Pazar 16:23:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 16:23:00

Cumhur İttifakı Bağcılar Adayı Abdullah Özdemir: Bağcılarımızı depreme karşı daha dirençli hale getireceğiz

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Cumhur İttifakı Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir, projelerini açıkladı. Özdemir, Bağcılar'ı depreme karşı daha dirençli hale getireceklerini belirtirken, "Şuan Bağcılar'ın birçok bölgesinde kentsel dönüşüm adına yapılarımız yükselmeye başladı" dedi.

Cumhur İttifakı Bağcılar Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir, projelerini açıkladı.

Abdullah Özdemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İnsanı merkeze alan yönetim anlayışıyla Bağcılarlı hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz

Bağcılarımızı depreme karşı daha dirençli hale getireceğiz. Şuan Bağcılar'ın birçok bölgesinde kentsel dönüşüm adına yapılarımız yükselmeye başladı

Etiketler : Cumhur İttifakı Bağcılar Abdullah Özdemir
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