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19 Haziran 2022 Pazar 23:42:00 - Güncelleme:19 Haziran 2022 Pazar 23:42:00

Çin'den tedirgin eden hamle! Füzeler ateşlendi

Kaynak: AA

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Çin, karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Açıklamada, testin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtildi.

Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze (ABM) denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

AA'nın Global Times'tan aktardığı habere göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orta menzilli anti-balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, füze testinin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtildi.

Çin'in bu testinin 6'ncı anti-balistik füze denemesi olduğu, füze sistemlerinin dünya atmosferinin dışındaki hedefleri vurabildiği de ifade ediliyor.

Etiketler : Çin Füze Kriz
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