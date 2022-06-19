Çin'den tedirgin eden hamle! Füzeler ateşlendi
Kaynak: AA
Çin, karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze denemesi gerçekleştirdi. Açıklamada, testin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtildi.
Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze (ABM) denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.
AA'nın Global Times'tan aktardığı habere göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, orta menzilli anti-balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, füze testinin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtildi.
Çin'in bu testinin 6'ncı anti-balistik füze denemesi olduğu, füze sistemlerinin dünya atmosferinin dışındaki hedefleri vurabildiği de ifade ediliyor.
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