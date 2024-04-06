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06 Nisan 2024 Cumartesi 19:09:00 - Güncelleme:06 Nisan 2024 Cumartesi 19:09:00

CHP'nin DEM'li adayı Ahmet Özer kimseyi işten çıkarmayacağım demişti! Esenyurt Belediyesi'nde işçiler SMS ile kovuldu

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Esenyurt Belediye Başkanı seçilen CHP ve DEM'in Kent uzlaşısı adayı Ahmet Özer, seçimden önce kimseyi işten çıkarmayacağını söylemişti. Özer mazbatasını aldıktan sonra ilk icraat olarak birçok işçiyi 'SMS ile bildirme' yoluyla işten çıkardı. Ahmet Özer ayrıca bir önceki CHP'li yönetimi hedef alarak "“Hızla ihtiyaç dışı işe alımlar yapılmış, kasa boşaltılmış. Bu girişim iyi niyetten uzak” diyerek isyan etti.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile DEM Parti arasında 'kent uzalaşısı' adı altında yürütülen seçim pazarlığında ilk çatlak Esenyurt Belediyesi'nde oluştu.

Seçimden önce kimseyi işten çıkarmayacağını söyleyen ve Esenyurt Belediye Başkanı seçilen CHP ve DEM'in Kent uzlaşısı adayı Ahmet Özer, göreve başlar başlamaz birçok kişinin işine bir mesaj göndererek son verdi.

İşten çıkarılan işçiler belediye önünde toplanarak yetkililere tepki gösterdi.

ESENYURT'TA 'KASAYI BOŞALTMIŞLAR' KRİZİ

Kent uzlaşısı adı altında yapılan pazarlık sonucu CHP'den Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Ahmet Özer, eski CHP'li yönetimi hedef alarak "Hızla ihtiyaç dışı işe alımlar yapılmış, kasa boşaltılmış. Bu girişim iyi niyetten uzak" diyerek isyan etti.

Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Özer şu ifadelere yer verdi;

Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Öyle ki bu etik ve işe uygun olmayan alımlar seçim sonuçlarının belli olduğu 31 Mart'tan sonra da devam etmiştir.

"BOŞ BİR KASA..."

Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz "kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir. Bilinmelidir ki bu girişim iyi niyetten uzaktır, boş bir kasa ile devraldığımız belediyemize ve Esenyurtumuza zarar vermektedir.

"YENİ YÖNETİMİ ZORA SOKMAK İÇİN ATILMIŞ BİR ADIM"

Kasıtlı bir anlayışla alınan bu yeni işe alımlar yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır. Dolayısıyla usûl ve esasa uygun olmayan bir anlayışla işe alınanların iş akdi hukuka uygun olarak feshedilmek zorunda kalınmıştır."

Etiketler : CHP DEM Esenyurt Belediyesi Ahmet Özer İşçi kovulma
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