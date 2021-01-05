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05 Ocak 2021 Salı 16:49:00 - Güncelleme:05 Ocak 2021 Salı 16:49:00

CHP'li Kaftancıoğlu'ndan Boğaziçi Üniversitesi'ne tehlikeli çağrı! Yazışmalar deşifre oldu

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Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılan sözde eylemlere CHP'den anında destek geldi. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği alana giderek örgütlü dayanışma çağrısında bulundu. Sözde eylem yapan öğrencilerin Whatsapp üzerinden yönlendirildikleri de ortaya çıktı. Gizli yazışmalarda öğrencilere sokakları savaş alanına çevirirken almaları gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunulduğu dikkat çekti.

Başkan Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı sözde eylem yapan öğrencilere, CHP'den destek geldi.

KAFTANCIOĞLU'NDAN "TEHLİKELİ" ÇAĞRI

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği alana giderek örgütlü dayanışma çağrısında bulundu.

Canan Kaftancıoğlu, "Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce.. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için.." ifadelerini kullandı.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DEŞİFRE OLDU

Başkan Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı sözde eylem yapan öğrencilerin Whatsapp üzerinden yönlendirildikleri ortaya çıktı. Gizli yazışmalarda öğrencilere sokakları savaş alanına çevirirken almaları gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunulduğu dikkat çekti.

İşte Whatsapp guruplarındaki o yazışmalar:

•Eyleme gelmeden önce covidform.boun.edu.tr sayfasından formu doldurup HES kodu almayı unutmayın!

•Konumunuzu güvendiğiniz, tercihen bugün eylemde olmayacak birileriyle paylaşın.

•Biber gazı durumunda gözlerinizin zarar görmemesi için lens kullanılmayacak.

•İlkyardım, yiyecek, su, maske vb. eşyalar Hedon'da mevcut ve yardıma ihtiyacı olanlar için kapısı herkese açık.

•Mehmet Feyzi Erçin hocanın baro sicil no ...

•Eylemde mutlaka sizi bilen 2-3 kişi olsun. Gözünüz birbirinizde olsun.

•Eğer tanıdık birinin olmadığı bir ortamda gözaltına alınırsanız mutlaka tam isminizi bağırın.

•Telefonunuza hemen el konulmuyor, büyük bir wp grubuna acilen gözaltına alındığınıza dair mesaj atın.

•Okumadığınız, onay vermediğiniz hiçbir evrak imzalamayın.

•Ayrıca telefonunuzdan biyometrik parolaları kaldırın. Parmak izinizin ne kadar korunabileceği meçhul. SIM kilidiniz de olsun.

KORONAVİRÜS UNUTULDU

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlerde, koronavirüs tedbirleri de unutuldu.

Sosyal mesafeye uymayan eylemciler, koronavirüsün yayılmasına uygun bir ortam oluşturdu.

Etiketler : chp canan kaftancıoğlu yazışma deşifre
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