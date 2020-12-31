CHP'de kazan kaynıyor: Kılıçdaroğlu'ndan İnce tasfiye

Yeni Şafak'ın haberine göre eylül ayında Memleket Hareketi’ni başlatan Muharrem İnce yeni yılda parti kuracak. Türkiye’yi dolaşan İnce, parti kuracağını açıkladığında “CHP’den görüştüğüm isimler var, geleceklerine inanıyorum” demişti. Bunun üzerine CHP yönetimi, İnce’ye destek verenleri mercek altına aldı. İlk inceleme ise parti örgütlerinden başladı.



İl ve ilçe örgütlerinde görev alanların ve parti üyelerinin sosyal medya hesapları inceleniyor. İnce ve yakın çalışma ekibinin yaptığı paylaşımları beğenenler ve kendi hesaplarında paylaşanlar tespit ediliyor. İnce’ye destek veren isimlere partiden istifa etmesi için baskı yapıldığı öğrenildi. Böylelikle kamuoyuna bu isimlerin kendi istifa ettiği görüntüsü verilecek.