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25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:33:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 15:33:00

CHP kurultayında İlhan Cihaner'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Hiç mi utanmadı?

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CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'ında CHP Genel Başkan Aday Adayı İlhan Cihaner, konuşmasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çok sert ifadeler kullandı.

CHP Genel Başkan Aday Adayı İlhan Cihaner açıklamalarda bulundu. Cihaner'in sözleri şu şekilde:

Selfie çekerek gittiler, sözde kurultayda memleket meseleleri tartışılacak ve buradan bir karar çıkacak ve biz geleceğimizi kurmak için toplanacağız.

Neredeler? Bu ciddiyetle nasıl iktidara gideceğiz biz? Bu bir tiyatro. 13 maddeden birisi sözde kadınların temsiliymiş. Ya biz tüzüğümüzde var olan kadın kotasını kullanmıyoruz. Şimdi kalkıyoruz gelecekte şöyle yapıyoruz böyle yapıyoruz.

Burayı böyle görünce öfkelendim. Bana genellikle marjinal derler, ütopik konuşuyor derler. Ama ben size bir kaç marjinal şey anlatayım.

BU MU MARJİNALLİK?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak bir siyasal islamcıyı Ekmeleddin İhsanoğlu'nu aday göstermek mi marjinal, buna karşı çıkmak mı marjinal? İmza vermeyen 20 milletvekilinden birisi benim.

300 delege yokken kabul edenler, etmeyenler denilerek CHP'nin divan başkanına ana avrat küfür edilerek bir kurultay bitirdik biz. Bu mu marjinallik? Bizim çabalamamız mı marjinallik? İl kongrelerinde tek aday gördüm. Nasıl demokrasi şöleni oluyor bu? Hiç mi utanmadılar?

HİÇ Mİ UTANMADI

Ankara Kongresi'nde divan başkanlığını yapan, partimizin eski genel başkanımız hiç mi utanmadı? İstanbul kongresi sizi utandırmadı mı? İzmir, Adana, Mersin kongresi? Böyle olan delegeyle biz demokrasiyi mi kuracağız?

Beni asıl öfkelendiren şu oldu. Ben sızlanmam, yakınmam, ben mücadele ederim. Tek başına kalsam bile mücadele ederim. Bu imza toplamasında beni en çok rahatsız eden, sizlerin üzerinizdeki baskı. Siz imzayı kime verdiniz? Ekmeleddin'e verdiniz, dokunulmazlıklara verdiniz, savaş tezkeresine verdik. Bu politikaların sorunlarında sizin de payınız var.

Burada vereceğiniz kararla bu gidişatın daha derinleşmesine mi karar vereceksiniz, yoksa sahiden potansiyelimizi kullanarak iktidara mı karar vereceksiniz?

Hepinizden imza alındı. 100'ün üzerinde imzayla son iki güne girdik. Ve birçok arkadaşımız bizim ofise gelirken yoldan çevrildi. Belediye başkanlarının, o arkadaşlarımızı aşıyla işiyle tehdit edildiğini gördük.

O genel başkan yardımcılarını da biliyorum. Hepsinden hesap soracağız. Bir yoldaşını nasıl işiyle, aşıyla tehdit edersin sen? Bu alçaklıktır.

Şu an genel başkan 80 imzayla önerilecek. Sizin imzalarınız ne oldu arkadaşlar? Türkiye tarihinde ilk kez bir il kurultayda temsilsiz kalıyor. Niye Mardin'e temsilci yapılmadı?

Özet olarak tek bir şeye ihtiyacımız var; cesaret, cesaret, cesaret. Burada da azıcık cesaret gösterirseniz gerçekten iktidarı elde edecek bir dinamizmi yakalayabiliriz. Aksi takdirde AYM kapılarında olmuş bitmiş işlerin mücadelesini veren merkez sağa oturmuş bir yapıya dönecektir. Bir köşe yazarı dedi ki, CHP PM'sine belirlenecek üyeler Ali Babacan ile uyumlu çalışmaya göre belirlenecek. Onun için orada da çok çok dikkatli olun lütfen. Partiyi yağmacı bir çizgiye getirilmek isteniyor. Çıkışımız soldadır, sosyal demokrasidedir.

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