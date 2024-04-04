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04 Nisan 2024 Perşembe 09:00:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 09:00:00

"Çember-16" operasyonlarında 2 bin 66 firari yakalandı

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Türkiye genelinde düzenlenen Çember-16 operasyonunda aranan 2 bin 66 firari yakalandı.

81 ilde 4 gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-16" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 66 firari yakalandı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik 4 gündür gerçekleştirilen Çember-16 operasyonlarla; 2 bin 66 firari yakalandı.

ADAM ÖLDÜRME VE TERÖRDEN ARANLAR YAKALANDI

Güvenlik birimleri tarafından yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde; hırsızlıktan 348, dolandırıcılıktan 183, yağmadan 93, adam öldürmeden 28, cinsel suçlardan 50, narkotik suçlardan 364, terörden 25 ile kaçakçılık ve organize suçlardan 216 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin, 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 45 kişi, 5-10 yıldır aranmakta olan 9 kişi ile 10 yıl ve üzeri ile aranmakta olan 12 kişi düzenlenen operasyonla yakalandı.

Etiketler : türkiye operasyon firari içişleri bakanlığı
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