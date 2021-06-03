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03 Haziran 2021 Perşembe 18:35:00 - Güncelleme:03 Haziran 2021 Perşembe 19:42:00

Ömer Çelik: Müzisyenlere 250 milyon TL'ye ulaşan destek verilecek

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kademeli normalleşme sürecinde müzisyenlere verilecek destekle ilgili açıklama yapan Çelik, "31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek verilecek. Tiyatroya ise 25 milyon tutarında turne desteği olacak" dedi.

MKYK toplantısı ardından basın açıklaması yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tiyatro ve müzisyenlere verilecek desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu. Müzisyenlerimizin seslerini duyuyoruz diyen Çelik, müzisyenlere 250 milyon TL'ye ulaşan destek verileceğini söyledi.

Çelik'in konuşmasından öne çıkanlar:

MÜZİSYENLERE DESTEK

Çeşitli tedbirler alınıyor. Yeni bir normalleşme süreci yaşıyoruz. Çeşitli sektörlere desteklerimiz devam ediyor. Müzisyen arkadaşlarımıza seslerini duyduğumuzu bilmenizi isterim. Müzik susmasın sloganı ile destekler müzisyen arkadaşlarımıza ulaştırılıyor.

Bugün sanat susmasın, müzik susmasın projelerini parti olarak yakın bir şekilde takip ediyoruz. Destek olunacak listeleri müzik sendikaları karar veriyor. Daha fazlası için gayret ediyoruz. Şimdiye kadar 37 milyon TL destek sağlandı. 31 bin sanatçıya 250 milyon liraya ulaşan destek verilecek. Tiyatroya ise 25 milyon tutarında turne desteği olacak.

SAVUNMA SANAYİİNDEKİ GELİŞMELER

Türkiye'nin ilk uçak gemisinin yapımı devam ediyor. İlk uçak gemimizin yüzde 70'i yerli yapım olacak.

BM SIFIR ATIK PROJESİNE ÖDÜL

Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde birçok çevre projesi yürütülüyor. En önemlisi bu atık projesi ile ilgili olan mesele. Emine Erdoğan hanımefendiye BM tarafından ödül verildi. Türkiye'nin öncülüğü takdir ediliyor.

DENİZ SALYASIYLA MÜCADELE

Şimdiye kadar 91 noktadan çeşitli örnekler alındı. Bunlar akademisyenlerle de paylaşıldı. Çok kapsamlı bir çerçevede inceleniyor. İnşalalh bu çalışmanın sonuçları da bu hafta sonu sayın Bakanımız tarafından açıklanacak.

ANAYASA ÇALIŞMALARI

Çalışmalar bitmek üzere. AK Parti kendi içinde tamam dedikten sonra ki şu anda bu aşamadayız. Daha sonra bunu Cumhur ittifakındaki ortağımız MHP ile paylaşacağız. Onlar da kendi içinde onayladıktan sonra diğer partilerle de paylaşıp hayata geçirilmesi için gerekli adımları atacağız.

MUHALEFETİN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Erken seçim hiçbir şekilde söz konusu değil. Her gittiği seçimi kaybetmiş bir Genel Başkan çıkıp erken seçimden bahsediliyor. Seçimlerin zamanında yapılacağını zaten söylemiştik.

Etiketler : ak parti Ömer Çelik MKYK Toplantısı
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