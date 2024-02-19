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Çanakkale açıklarında 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı
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19 Şubat 2024 Pazartesi 20:48:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 20:48:00

Çanakkale açıklarında 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: AA

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ve "Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 19'u çocuk toplam 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Etiketler : ayvacık düzensiz göçmen sahil güvenlik
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