Çanakkale açıklarında 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ve "Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 19'u çocuk toplam 46 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.