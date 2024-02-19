Çanakkale açıklarında 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Ayvacık açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Gemisi "TCSG-61" ve "Sahil Güvenlik Botu "KB-20" bölgeye sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 19'u çocuk toplam 46 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
- Togg T10X kar pistine çıktı!
- Çanakkale açıklarında 19'u çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı
- Bakan Bayraktar: Heyelan riski nedeni ile arama faaliyetlerini durdurduk
- Yeniden Refah Partisi'nde sıcak gelişme: İstifa edip adaylıktan çekildi!
- Bakan Fidan'dan G20'de Gazze vurgusu: Tutum net olacak!
- Emine Erdoğan, Mihriban Aliyeva ile görüştü