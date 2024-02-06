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06 Şubat 2024 Salı 14:29:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 14:29:00

Çağlayan saldırısına yayın yasağı getirildi

Kaynak: AA

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İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına ilişkin yayın yasağı kararı alındı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğinin, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi önündeki terör saldırısına yönelik yayın yasağı kararı aldığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, Çağlayan Adliyesindeki terörist saldırıya ilişkin olarak 'yayın yasağı' kararı almıştır. Yayıncılarımızın alınan kararı hassasiyetle uygulamaları gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesini kullandı.

Etiketler : adliye yayın yasağı saldırı
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