Bursa'da yangın: Otobüsler alev alev yandı
Kaynak: AA
Bursa'da bir geri dönüşüm tesisinde hurda halindeki 6 otobüs yandı.
Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'ndaki bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Olayda, hurda halindeki 6 otobüs yandı.
- Bursa'da yangın: Otobüsler alev alev yandı
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