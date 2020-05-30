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30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:03:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2020 Cumartesi 09:10:00

Hainlikleri bitmiyor! Fetih Suresi'nden rahatsız olan FETÖ'cü Abdullah Bozkurt Türkiye'yi şikayet etti!

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün azılı mensubu ve Türkiye düşmanı olan firari Abdullah Bozkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya'da İstanbul'un Fethi dolayısıyla Fetih Suresi okumasını Batı'ya şikayet etti. İşte Twitter'da binlerce kişi tarafından tepkiyle karşılanan alçakça ifadeler...

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olan firari Today's Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, 17/25 Aralık FETÖ'cü darbe girişimi ardından Türkiye'den kaçmıştı. Avrupa'ya yerleşen firari Bızkurt her fırsatta Türkiye'ye saldırıyor. Türk nufüs cüzdanı taşıyan Bozkurt,İstanbul'un fethinin 567. Yıldönümü sebebiyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunması sebebiyle yine Türkiye düşmanlığına soyundu.

FETÖ'cü Bozkurt, Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasını Batı'ya şikâyet etti. Sosyal medya hesabından İngilizce yazdığı iletisinde Abdullah Bozkurt şu cümleleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi, Türk İmam bu akşam Ayasofya'nın Fetih Bölümünü okudu ve Kültür Bakanı dinledi. UNESCO Dünya Mirası alanı olan Ayasofya, daha önce Osmanlı imparatorluk camisine dönüştürülmüş olan Yunan Ortodoks katedrali olan bir müzedir. Cumhurbaşkanı, Ayasofya'dan canlı olarak yayınlanan dua yayınına katılıyor, İmam'ın orijinal Arapça resitali sonrasında, fetih bölümünün Türkçe mealinin tamamını ulusa tam olarak okuyor. Erdoğan'ın camiye dönüştürmek isteyen İslamcı üssü yeniden yeni bir canlılık kazanıyor."

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