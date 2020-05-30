Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu olan firari Today's Zaman eski Ankara Temsilcisi Abdullah Bozkurt, 17/25 Aralık FETÖ'cü darbe girişimi ardından Türkiye'den kaçmıştı. Avrupa'ya yerleşen firari Bızkurt her fırsatta Türkiye'ye saldırıyor. Türk nufüs cüzdanı taşıyan Bozkurt,İstanbul'un fethinin 567. Yıldönümü sebebiyle Ayasofya'da Fetih Suresi okunması sebebiyle yine Türkiye düşmanlığına soyundu.

FETÖ'cü Bozkurt, Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunmasını Batı'ya şikâyet etti. Sosyal medya hesabından İngilizce yazdığı iletisinde Abdullah Bozkurt şu cümleleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı gibi, Türk İmam bu akşam Ayasofya'nın Fetih Bölümünü okudu ve Kültür Bakanı dinledi. UNESCO Dünya Mirası alanı olan Ayasofya, daha önce Osmanlı imparatorluk camisine dönüştürülmüş olan Yunan Ortodoks katedrali olan bir müzedir. Cumhurbaşkanı, Ayasofya'dan canlı olarak yayınlanan dua yayınına katılıyor, İmam'ın orijinal Arapça resitali sonrasında, fetih bölümünün Türkçe mealinin tamamını ulusa tam olarak okuyor. Erdoğan'ın camiye dönüştürmek isteyen İslamcı üssü yeniden yeni bir canlılık kazanıyor."