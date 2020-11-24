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24 Kasım 2020 Salı 16:09:00 - Güncelleme:24 Kasım 2020 Salı 16:09:00

Bülent Arınç, Yüksek İstişare Kurulu'ndan ayrıldı

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Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Arınç'ın istifasının kabul edildiği bildirildi.

Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Arınç'ın istifasının kabul edildiği bildirildi.

Arınç yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir televizyon kanalında yaptığım konuşmalar, kamuoyunda yoğun tartışmalara neden olduğundan aşağıdaki açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim.

Konuşmamın ana ekseni, yargıda yapılacak reform konusuydu. Bir hukukçu olarak bu konudaki görüşlerimi açıkladım. Ömrüm boyunca hukukun üstünlüğünü ve adalet kavramını savunan birisi olarak yine aynı görüşlerimi dile getirdim. Gazeteci arkadaşımız program esnasında soru sorarken isim zikrettiğinde, "İsimler üzerinden tartışmayalım" diye altını çizmeme rağmen evrensel hukuk, adalet ve yargının sorunları üzerine dile getirdiğim fikirlerimin bu isimlerin gölgesinde kalmasından ve meselenin özünün kaçırılmasından üzüntü duyduğumu belirmeliyim.

Tartışmalar öylesine yanlış yere götürüldü ki, beni Yasin Börü'nün katilleriyle, 15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile yan yana gösterme gafletine kadar gitti. Asla bu ithamları kabul etmiyorum ve reddediyorum. Yasin Börü için döktüğüm göz yaşı da terör örgütleri FETÖ ve PKK'ya yönelik sözlerim ve tavrım da bellidir. Tüm bunları burada yeniden dile getirmeyi kendime zul sayarım."

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Arınç'ın istifasının kabul edildiği bildirildi. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Sayın Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden ayrılmayı talep etmiş, sayın Arınç'ın talebi Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilmiştir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Etiketler : bülent arınç yik yüksek istişare kurulu cumhurbaşkanlığı istifa
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