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15 Şubat 2024 Perşembe 08:35:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 08:35:00

BUDO seferleri iptal oldu

Kaynak: DHA

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Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle 8 seferi iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılacak olan 8 seferlerini iptal etti. BUDO'dan yapılan duyuruda, bugün yapılması planlanan Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) olmak üzere 8 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği belirtildi.

Etiketler : budo sefer iptal
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