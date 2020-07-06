  • BIST
    117647
  • Dolar
    6,8663
  • Euro
    7,7828
  • Altın
    393,8930
İstanbul
23 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
NASA'nın Ankara paylaşımına büyük ilgi
Bakan Pakdemirli'den DİTAP açıklaması!
Kıdem tazminatında flaş gelişme
Tüm uyarılara rağmen akılalmaz görüntü
Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler
Bozkır keleri bu kez Hozat'ta görüldü
Atak helikopterinin kokpitinden gerçek operasyon görüntüleri
Çin ve Hindistan gerilimde yeni gelişme!
Yunan Başpiskopos'tan haddini aşan açıklama
TRT World'den on-line seminerler
Otomobil alacaklar dikkat! İbre tersine döndü
Türkiye'de en fazla "şiddetli yağış ve sel" izlendi
Merkez Bankası'ndan açıklama
Berlin Panteri: Turgay Şeren
Altınla kazandı, petrolle kaybetti
Trabzonspor'un yenilgisiz günleri
Kuzey Makedonya tarihinin beşinci erken genel seçimlerine doğru
Nazarbayev'in ülke tarihindeki rolü!
Azerbaycan-Türkiye ilişkileri derinleşiyor!
Financial Times yazdı: Hafter Fransa için artık yük
Devlet desteğiyle modern hayvan çiftliğinin sahibi oldu
Sakarya'daki havai fişek faciasında yeni gelişme
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 160 kişi hayatını kaybetti
Irak Türkmen Cephesi: Türkiye olmasa halimiz perişan olur
06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:19:00 - Güncelleme:06 Temmuz 2020 Pazartesi 15:26:00

Bozkır keleri bu kez Hozat'ta görüldü

Kaynak: DHA

ABONE OL

Tunceli'nin Hozat ilçesinde bilimsel adı 'Trapelus lessonae' olan tombul kertenkele bozkır keleri görüldü. Hozat'ta fotoğraflanan bozkır keleri bir süre önce de Mazgirt ilçesinde görülmüştü.

TUNCELİ'nin Hozat ilçesinde bilimsel adı 'Trapelus lessonae' olan tombul kertenkele bozkır keleri görüldü. Hozat'ta fotoğraflanan bozkır keleri bir süre önce de Mazgirt ilçesinde görülmüştü.

Türkiye'de Doğu, Güneydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde, dünyada ise İran, Irak, Suriye, Lübnan, Filistin ve Azerbaycan gibi ülkelerde belirli alanlarda yaşayan bozkır keleri, Tunceli'nin Hozat ilçesine bağlı Beşelma köyünde Özlem Berktay tarafından görüntülendi. Kertenkele türleri arasında en tombul tür olan bozkır keleri, tehlikeli bir durumu fark ettiğinde 3-5 metre gittikten sonra olduğu yerde hareketsiz durarak gizlenmesiyle biliniyor.

Bulunduğu bölgenin toprak rengi ile uyumlu olması nedeniyle doğada insanlar tarafından pek fark edilemeyen bozkır kelerini fotoğraflayan Özlem Berktay, "Bizler yıllardır aile olarak küçük ve büyükbaş hayvancılık yaparak geçiniriz. Annelerimiz ve babalarımız birçok defa böyle bir kertenkele varlığından bahsetmişti. Hafta içinde hayvanlarımızı otlatırken kumluk bir alanda fark ettim. Çok sevimli ve tombul bir kertenkele türü avuçlarımın içine alıp fotoğrafını çektim. Çok güzeldi. Daha sonra yere bıraktım ve bir iki metre gittikten sonra sabit durarak öylece bekledi. Ama bulunduğu yerdeki toprak rengiyle inanılmaz bir uyumu vardı. Çok dikkatli bakılmadıkça fark edilmesi imkansız" dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER