18 Ocak 2022 Salı 09:13:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 09:13:00
Bingöl'de Eren Kış-16 operasyonu başlatıldı!
Kaynak: AA
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İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 Bingöl-Sözgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu başlatıldı. Operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 960 personel katılıyor
Bingöl'de Eren Kış-16 Bingöl-Sözgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 960 personel 71 operasyonel tim görev alıyor.