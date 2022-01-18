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18 Ocak 2022 Salı 09:13:00 - Güncelleme:18 Ocak 2022 Salı 09:13:00

Bingöl'de Eren Kış-16 operasyonu başlatıldı!

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanlığınca Eren Kış-16 Bingöl-Sözgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu başlatıldı. Operasyona jandarma komando, jandarma özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 960 personel katılıyor

Bingöl'de Eren Kış-16 Bingöl-Sözgöze Şehit Jandarma Binbaşı Adil Karagöz operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Bingöl İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 960 personel 71 operasyonel tim görev alıyor.

Etiketler : Bingöl Eren Kış-16 Bingöl-Sözgöze Şehit Jandarma
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