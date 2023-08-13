Bingöl'de 3 kilogram toz ve 315 kilogram kubar esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek amacıyla Genç ilçesi kırsalında "Şehit Jandarma Üsteğmen Uğur Tunaboylu Narkoterör Operasyonu" düzenlendiğini kaydetti.

BİNGÖL'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN NARKOTERÖR OPERASYONUNDA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 3️⃣6️⃣,4️⃣ MİLYAR TL YASA DIŞI GELİR ELDE ETMESİ ENGELLENDİ❗️#Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, #Genç ilçesi kırsalında... pic.twitter.com/ERZSQkNVXE — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 13, 2023

Operasyonda bu yılın en yüksek "uyuşturucu yakalamasının" yapıldığını vurgulayan Yerlikaya, "Terör örgütünün 36,4 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesi engellendi. Operasyon sonucunda 73 kilogram toz esrar, 315 kilogram kubar esrar ile 14 milyon 654 bin 192 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.