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23 Temmuz 2020 Perşembe 09:37:00 - Güncelleme:23 Temmuz 2020 Perşembe 09:37:00

Bilim Kurulu Üyesi Tezer'den açıklama! Okulların açılması bayrama bağlı

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer okulların açılışı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı..

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, okulların 31 Ağustos'ta açılıp açılmamasında bayram sürecinin belirleyici olacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hasan Tezer, koronavirüs vaka sayılarının şu an 900’lü rakamlarda seyrettiğini, aktif olan vaka sayılarında ise azalma olduğunu kaydetti.

Bu süreçte el yıkama, sosyal mesafe ve maske takmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Tezer, "Bu kurallara uymazsanız vaka sayıları artabilir. Önümüzde önemli günler var. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Ancak bu bayramda ziyaretlerimizi mümkünse yapmamamız gerekiyor. El öpmelerinin olmaması gerekiyor. Bundan önceki bayramda sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Evlerden telefonla görüntülü arayarak büyüklerimizin, yakınlarımızın bayramlarını kutladık. Benzer şekilde aynı uygulamaları bu bayramda da yapmamız gerekiyor. Sohbetlerimizi kısa tutacağız, kalabalık yerlerden uzak kalacağız. Bunları sağlamazsak maalesef tekrar vaka artışlarını görebiliriz" dedi.

'BAYRAM SÜRECİ BELİRLEYİCİ OLACAK'

Prof. Dr. Tezer, şu an vaka sayısı açısından kritik bir seviyede olduklarını ifade ederek, "Önümüzdeki durumu görmemiz ve okulların açılıp açılmayacağı konusunda bir görüş ortaya sunabilmemiz için ‘vaka sayıları azalacak mı’ bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Mevcut durumda vakalar azaldığı sürece bazı düzenlemeler yapmak şartıyla açılmasıyla ilgili sakınca görünmüyor. Ancak önümüzdeki 15 gün vaka sayılarını görmek ve değerlendirmek açısından oldukça önemli. Bayram süreci oldukça belirleyici olacak. Eğer bayramda şiddetle söylediğimiz sosyal mesafe, maske, hijyen kurallarına uymazsak, evlere gidip bayramlaşırsak, sürekli kurban kesimlerinde temasımızı artırırsak, uygun şartlarda kurbanlarımızı kesmezsek ardındaki süreçte vaka sayılarında artış olursa, tekrar ciddi bir şekilde sonuçlarını değerlendirmek gerekecek. 'Okullar açılacak mı', bence bayram süreci bunun için belirleyici olacak" diye konuştu.

'HAVALARIN ISINMASIYLA BULAŞICI ÖZELLİĞİ AZALMADI'

Prof. Dr. Tezer, dünyada Kovid-19 virüsünün bulaşıcı özelliğinin azaldığını gösteren hiçbir verinin olmadığını kaydetti. Ancak sıcak havalarda, nemli ortamlarda virüsün yaşama şartlarının zorlaştığına dikkat çeken Prof. Dr. Tezer, şöyle konuştu:

"Havaların ısınmasıyla birlikte bulaşıcı özelliği azalmadı; ama insanlarımızın açık alanlarda olması, sıcak olduğu için kalabalık ortamlardan kaçınmasıyla birlikte vaka sayıları da azaldı. 'Havalar ısındı, artık virüsün bulaşma özelliği azaldı' diye bir olayımız yok. Avrupa ülkelerinde insanlar toplu halde faaliyetler göstermiyorlar ve doğal olarak vaka sayıları daha hızlı azalıyor. Ülkemizde maalesef kapalı ortamlarda kurallara uymadan yapılan taziyeler, düğünler, nişanlar, küçük alanlarda, kapalı ortamlarda, insanların maske takmayıp toplu halde mesafe kurallarına dikkat etmeden bulunmaları sebebiyle vaka sayılarımız daha yavaş azalıyor. Bunlara dikkat edilirse emin olun birçok ülkedeki gibi vaka sayılarının daha hızlı azalıma geçeceğini söyleyebiliriz. Biz bu faaliyetleri yapalım; ancak kurallara dikkat edelim. Düğünlere gidelim ama daha az kalabalık gidelim, daha az kalalım. Maskemizi takalım, oynamayalım, kurallara uyalım. Mümkünse bunları açık alanlarda yapalım. Bunları sağladığımız sürece ülkemizde yavaş düşüş değil, daha hızlı bir düşüşün olacağını söyleyebiliriz."

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