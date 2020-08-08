Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. M. Necmi İlhan'dan açıklama: Kısıtlamalar geri gelebilir
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, koronayla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu. Son görüntülerin olumlu yönde olmadığını kaydeden İlhan, vaka sayılarının artması durumunda kısıtlamaların yeniden gündeme gelebileceğini kaydetti
DHA’ya dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs vaka sayılarının artışına göre bölgesel kısıtlama kararlarının il umumi hıfzıssıhha kurullarınca alınabileceği bilgisini paylaştı.
Prof. Dr. İlhan, kentlerde AVM’lerin kapanması, sokağa çıkma yasağı ya da okullar ile ilgili olarak kısıtlamaların getirilebileceğini ifade etti.
ÜLKE GENELİNDE DE BENZER KISITLAMALAR OLABİLİR
Profesör şunları kaydetti: “Örneğin; A ilinde vakalar sürekli artıyor, B ilinde artmıyor. Türkiye genelinde kısıtlamaya gitmek diğer illerle ilgili de bazı sıkıntılar ortaya çıkarılabilir. Kurallara uyulmayan illerde kısıtlamaya gidilmesi, kurallara uyulan illerde kısıtlamaya gidilmemesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Tabi rakamlar çok ilerler, 2 binleri, 3 binleri geçer tabi ülke genelinde de benzer kısıtlamalar getirilebilir. Şu an böyle bir düşünce söz konusu değil.”
Toplum Bilimleri Kurulu üyesi, Kurban Bayramı’ndaki ‘vapura koşu’ görüntülerinin sağlık çalışanlarının ‘kalbini kırdığını’ dile getirdi.
Prof. Dr. İlhan, şimdiye dek 30’a yakın doktorun Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek sağlık çalışanlarının çok emek verdiğini vurguladı.
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