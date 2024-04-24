VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şırnak'ta Gabar ve Cudi dağları özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Biden'dan 1915 olayları hakkında skandal açıklama! ABD'den her sene aynı yalan
Eskişehir'de 1866 parça tarihi eser ele geçirildi
Yeryüzünün farklı coğrafyalarında 23 Nisan
Almanya Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye mesajı: Birbirimiz için vazgeçilmeziz
Başkan Erdoğan'dan Almanya'ya net "savunma sanayii" mesajı: Kısıtlamalar kalkmalı
24 Nisan 2024 Çarşamba 16:52:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 16:52:00

Biden'dan 1915 olayları hakkında skandal açıklama! ABD'den her sene aynı yalan

ABONE OL

Terör örgütü PKK'ya destek yağdıran, Türkiye'nin uyarılarına rağmen kirli ittifaktan geri adım atmayan ABD'den 1915 olayları ile ilgili açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, skandal ifadeler kullanarak 1915 olaylarını yeniden "soykırım" olarak tanımladı.

Joe Biden, 1915 olaylarını yeniden "soykırım" olarak tanımladı. Biden, 1915 olaylarının 109'uncu yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamasında yine "soykırım" dedi. Biden göreve geldiği 2021'den bu yana her 24 Nisan'da "soykırım" ifadesini kullandı.

24 Nisan 1915 olaylarının 109'uncu yıl dönümünde ABD Başkanı Joe Biden yazılı açıklama yaptı.

Biden'ın skandal açıklamalarında "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Skandal ifadeler Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayımlandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1915 OLAYLARI AÇIKLAMALARINI REDDETTİ

Dışişleri Bakanlığı, "bazı radikal çevreleri memnun etmek" amacıyla bazı yetkililerce 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddettiklerini bildirdi.

Bakanlık, bazı ülkelerin yetkilileri tarafından 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamaların uluslararası hukuka da aykırı olduğu vurgulanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir. Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : BİDEN sezon sonu TÜRKİYE
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
Kendisiyle yarışıyor

Kendisiyle yarışıyor
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor

Rabia Tuçbilek ve Mustafa Ceceli'den yaz şarkısı geliyor
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma

Adı aşk dedikodularına karışmıştı...Hadise'yle üçüncü buluşma
Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!

Demet Akbağ'dan saçlarıyla ilgili dikkat çeken itiraf!
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX