Biden'dan 1915 olayları hakkında skandal açıklama! ABD'den her sene aynı yalan

Joe Biden, 1915 olaylarını yeniden "soykırım" olarak tanımladı. Biden, 1915 olaylarının 109'uncu yıldönümü ile ilgili yaptığı açıklamasında yine "soykırım" dedi. Biden göreve geldiği 2021'den bu yana her 24 Nisan'da "soykırım" ifadesini kullandı.

24 Nisan 1915 olaylarının 109'uncu yıl dönümünde ABD Başkanı Joe Biden yazılı açıklama yaptı.

Biden'ın skandal açıklamalarında "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullandı.

Skandal ifadeler Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde yayımlandı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 1915 OLAYLARI AÇIKLAMALARINI REDDETTİ

Dışişleri Bakanlığı, "bazı radikal çevreleri memnun etmek" amacıyla bazı yetkililerce 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddettiklerini bildirdi.

Bakanlık, bazı ülkelerin yetkilileri tarafından 1915 olaylarına ilişkin yapılan beyanlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı radikal çevreleri memnun etmek amacıyla 1915 olayları hakkında yapılan tek taraflı açıklamaları reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tarihi gerçekleri çarpıtan bu açıklamaların uluslararası hukuka da aykırı olduğu vurgulanarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 1915 olaylarının meşru tartışma konusu olduğunu açık biçimde kayda geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, "Tarihle ilgili bu ön yargılı ve tarafgir açıklamalar, iki toplum arasındaki uzlaşı çabalarına zarar vermenin yanı sıra nefret suçları işlemeye meyilli radikal grupları da cesaretlendirmektedir. Tüm tarafları, Ortak Tarih Komisyonu kurulması önerimize ve Ermenistan ile başlatılan normalleşme sürecine destek vermeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.