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28 Nisan 2022 Perşembe 07:47:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 08:18:00

Bayramda hava nasıl olacak Meteoroloji gün gün açıkladı!

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Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Ramazan Bayramı'nda sağanak yağış geliyor. Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı hariç yurt genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte 5 günlük hava tahmin raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre Ramazan Bayramı'nın ilk günü hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Öte yandan yurdun birçok bölgesinde sağanak yağışlar görülecek. İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Afyonkarahisar, Karabük ve Sivas çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 22

İzmir: Az bulutlu 28

Adana: Az bulutlu 28

Antalya: Az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu 23

Samsun: Parçalı bulutlu 18

Trabzon: Parçalı bulutlu 16

Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Etiketler : bayram yağmur sağanak istanbul
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