Bayram tatilinde hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; hava sıcaklıkları, yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Tatil beldelerinde yağış beklenmezken, güneşli ve açık hava hakim olacak.

Bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu (Ardahan ve Erzincan haric), Güney Doğu Anadolu (Mardin haric) ile İstanbul ve Hatay çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yarın, Marmara, Batı Akdeniz'in batısı, Ege'nin iç kesimleri, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışların, Hakkari, Şırnak, Bingöl, Muş, Bitlis ve Tunceli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Pazartesi ve arefe günü, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Yağışlar, Doğu Anadolu'nun iç kesimleri Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Bayramın ilk günü, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve güneydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'da yağış bekleniyor. Yağışların, Doğu ve Güneydoğu'da gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kalan kesimlerde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Bayramın ikinci ve üçüncü günü ise yurdun büyük bölümü parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yağış görülecek. Yağışlar sağanak yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

Hafta sonu ve bayramda bazı illerde sıcaklık değerleri

Hafta sonu, Ankara ve İzmir'de hafta sonu yağış beklenmiyor. Ankara'da en yüksek sıcaklık 18, İzmir'de ise en yüksek sıcaklık 26 derece olarak ölçülecek. İstanbul'da ise pazar sağanak geçiş beklentisi var, en yüksek sıcaklık da 21 derece olacak.

Bayramın ilk günü günün en yüksek sıcaklık değerleri ise Ankara'da 23, İstanbul'da 20, İzmir ve Antalya'da 25, Adana'da 26, Samsun'da 17, Diyarbakır'da 19 derece civarında seyredecek.