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Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor
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15 Ekim 2023 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:15 Ekim 2023 Pazar 10:45:00

Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor

Kaynak: AA

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Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden sonra Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : batı karadeniz sağanak zonguldak bartık kastamonu
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