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25 Ağustos 2023 Cuma 18:24:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2023 Cuma 18:24:00

Başkan Erdoğan ve Bahçeli'den anlamlı ziyaret

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Ahlat'taki Selçuklu mezarlığını ziyaret etti

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olma özelliğini taşıyan Selçuklu Meydan Mezarlığı'na ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları da eşlik etti.

Etiketler : başkan erdoğan ahlat selçuklu
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