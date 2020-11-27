27 Kasım 2020 Cuma 22:39:00 - Güncelleme:27 Kasım 2020 Cuma 22:39:00
Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Türkiye Varlık Fonu toplandı
Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.
Vahdettin Köşkü'ndeki toplantıya, Varlık Fonu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Burak Dağlıoğlu, Prof. Dr. Erişah Arıcan, Hüseyin Aydın, Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu ile Fuat Tosyalı katılıyor.
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