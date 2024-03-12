Başkan Erdoğan'dan Zerdari'ye tebrik telefonu
Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Erdoğan, Zerdari'yi Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin her alanda gelişmesini beklediğini söyleyerek yeni dönemin Pakistan için hayırlara vesile olması temennisini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel seçim sürecinde Pakistan'da gerçekleşen terör saldırılarını kınadı; Türkiye'nin terörle mücadelede Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğini belirtti.
- Başkan Erdoğan'dan Zerdari'ye tebrik telefonu
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