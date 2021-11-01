Bakü'de tarihi adım!

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01 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:01 Kasım 2021 Pazartesi 12:16:00

Başkan Erdoğan'dan Türk Konseyi Başsavcılar Şûrası'na video mesaj: Türk dünyası için kritik kararlar aldık

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Türk Konseyi Başsavcılar Şûrası'na video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajında "Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler, ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'na gönderdiği video mesajda, 12 yıl önce kurulan Türk Konseyinin birlik ve beraberliğin sembollerinden biri olduğunu dile getirerek, 12 yıllık süreç içinde kurumsallaşmasını tamamlayan konseyin küresel ölçekteki itibarının giderek yükseldiğini vurguladı.

Türk Konseyinin yeni katılımlarla gücünü artırırken bölgesel bir işbirliği formatından çıkıp uluslararası bir yapıya kavuştuğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Konseyimizle işbirliği yapmak ve konseyimize gözlemci olmak isteğini dile getiren ülkelerin sayısı da günden güne çoğalıyor. Ülkelerimiz bir taraftan çok uluslu platformlarda vatandaşlarının hak ve çıkarlarını savunurken diğer taraftan da Türk dünyasını bir araya getiren yegane teşkilat olan Türk Keneşi'nde dayanışmasını güçlendiriyor. Özellikle son yıllarda şahit olduğumuz hadiseler, ticaretten ulaşıma, savunmadan sağlığa kadar her alanda yeni işbirliği yolları geliştirmemizin bizim için bir ihtiyaçtan öte zorunluluk olduğunu göstermiştir. Nitekim bu amaçla kısa süre önce ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul'da, yetkin isimlerin katılımıyla Türk Konseyi Medya Forumu'nu gerçekleştirdik. Forum kapsamında yapılan tartışmalarla iletişim meselesinde güçlü ve zayıf yanlarımızı tespit etme imkanı bulduk. Ülkelerimizi hedef alan dezenformasyon kampanyalarıyla mücadelede ilgili birimlerimizin etkinliğini artıracak kritik kararlar aldık."

Erdoğan, Türk Konseyi Medya Forumu'nun hemen akabinde bugün Bakü'de Türk Konseyi Başsavcılar Şurası'nın hayata geçirilmesinin haklı gururunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Terörizm, düzensiz göç, sınır aşan suçlar gibi bizi ve vatandaşlarımızı doğrudan etkileyen tehditlerin artığı bir dönemde yargı organlarımızın yeni diyalog zeminleri oluşturmalarına büyük önem veriyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız arasındaki tecrübe ve bilgi paylaşımını artıracak, iletişimi ve işbirliğini çok daha etkin hale getirecek bu tarihi adımın bizi hedeflerimize daha da yaklaştıracağına inanıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajının sonunda şuranın hayırlı olmasını dileyerek, sözlerini, "Türk dünyasındaki tüm kardeşlerime mutluluk, refah ve esenlik temenni ediyorum." diye tamamladı.

Etiketler : Türk Konseyi Başsavcılar Şurası Bakü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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