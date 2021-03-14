Başkan Erdoğan'dan Tıp Bayramı mesajı

Başkan Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına mektup

Başkan Erdoğan, sağlık çalışanlarına hitaben kaleme aldığı mektupta, "Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da size destek olmaya, maddi ve manevi olarak sizlerin yanında durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Toplumsal konularda farkındalık oluşturmak amacıyla kurulan Lütfen Platformu tarafından Kovid-19 sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyasının ilk mektubunu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yazdı.



14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "dijitalmektup.lutfenplatformu.org" üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebilecek. Dijital mektuplar, Türkiye genelindeki tüm sağlık çalışanlarına ulaştırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sevgili Kardeşim" hitabıyla başlayan mektubunda, "Sizi ve ailenizi en kalbi duygularımla selamlıyor, 14 Mart Tıp Bayramınızı tebrik ediyorum. Tıp Bayramının siz sağlık çalışanlarımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Size ve tüm meslektaşlarımıza milletimiz ile tüm insanlığa yaptığınız hizmetler için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının bilgi, gayret ve becerinin fedakarlıkla birleştiği, doğrudan insan hayatına dokunan saygın bir mesleği icra ettiğini vurgulayan Erdoğan, 14 Mart'ı sağlık çalışanlarına vefa ve minnet borcunu ödemenin bir vesilesi olarak gördüklerini belirtti.

Erdoğan, tarih boyunca gerektiğinde canları pahasına milletin yardımına koşan sağlık teşkilatının, koronavirüs salgınına karşı yürütülen zorlu mücadelede de yine en ön safta yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Haftalarca evine gidemeyen, çocuklarına, sevdiklerine sarılamayan sağlık çalışanlarımız, vatandaşlarımızı bir an önce sağlığına kavuşturmak için gecelerini gündüzlerine kattılar. Türkiye'nin tüm dünyada örnek gösterilen koronavirüs mücadelesinde sizin bu fedakarlığınızın ve gayretinizin çok önemli payı bulunuyor. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek, çalışma şartlarınızı kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını gidermek için tüm imkanları seferber ettik. Sağlık altyapımıza son 18 yılda yaptığımız devasa yatırımlara ilaveten, sadece salgın döneminde toplam 16 bin yatak kapasiteli 25 yeni sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını devreye aldık. Şimdiye kadar 30 bine yakın canımızı bizden koparan koronavirüsle mücadelemizin henüz bitmediğini biliyoruz. Salgın tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar elbirliği içinde çalışmayı sürdürmemiz gerekiyor. Bir taraftan 'yeni normal' sürecinin adımlarını atarken, diğer taraftan da sağlık sistemimizi ayakta tutacak çalışmalar yürütüyoruz. Her fırsatta vatandaşlarıma kendilerinden, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak sizlere yardımcı olmalarını beklediğimi ifade ediyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son bir asrın en büyük sağlık felaketinde millete canla başla hizmet ettikleri için sağlık çalışanlarına teşekkür ederken, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede hayatını kaybeden meslektaşlarınıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da size destek olmaya, maddi ve manevi olarak sizlerin yanında durmaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sizin ve ailenizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı can-ı gönülden tebrik ediyor; sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum."

ALTUN'DAN VİDEOLU PAYLAŞIM

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından bir video paylaştı.



Altun, videoya "Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" notunu düştü.

"TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM"

Videoda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor.

"Kendi medeniyet coğrafyamızda İbn-i Sina ve el-Razi gibi alimlerimizin temellerini attıkları tıp ilmi her dönemde insanlık için önemli olmuştur. Çünkü sizler eşref-i mahlukat olan yaratılmışların en şereflisi olan insana verilebilecek en güzel hizmeti ifa ediyorsunuz, yerine getiriyorsunuz.

Değerli doktorlarımıza, tıp fakültesinde geleceğin hekimlerini yetiştiren kıymetli hocalarımıza, tüm sağlık çalışanlarımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramınız kutlu olsun."

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN '14 MART TIP BAYRAMI' MESAJI

İletişim Başkanı Altun, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Altun mesajında, "Yaptığı fedakarlıklarla insanımıza, milletimize, insanlığa hizmet eden tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun" dedi.

BAKAN AKAR: EN BÜYÜK PAY SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görev yapan sağlık personeli ile bir araya geldi. Bakan Akar, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Huzur ve mutluluğun en temel kaynağının sağlık olduğunu vurgulayan Bakan Akar, sağlık çalışanlarının çok önemli ve kutsal bir görevi yerine getirdiğini söyledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarının mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalıştığını ifade eden Bakan Akar, salgının Türkiye'de etkisinin azaltılmasında en büyük payın sağlık çalışanlarında olduğunu belirtti.

Sağlık çalışanlarının bu süreçteki çaba, gayret ve fedakarlıklarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu dile getiren Bakan Akar, askeri sağlık çalışanlarının görev yerleri ve şartları itibarıyla yerlerinin ayrı olduğunu, Mehmetçiğin olduğu her yerde onlarla omuz omuza görev yaptıklarını vurguladı.

Bakan Akar, sözlerinin sonunda kutsal vazifelerini yerine getirirken şehit olan sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm şehitleri, ebediyete intikal eden sağlık personellerini rahmet, gazileri minnetle yad etti.

VALİ YERLİKAYA'DAN MESAJ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yerlikaya, yayımladığı mesajında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde yatan hastaları ziyaret ettiğini belirterek, sağlıkla alınan bir nefesin ve Kovid-19 önlemlerinin ne kadar önem taşıdığına bir kez daha şahit olduğunu ifade etti.

Sağlık çalışanlarının "hastalar iyileşsin, onlardan güzel bir haber bekleyen yakınlarının yüzü gülsün" diye insanüstü bir gayret gösterdiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Kısa bir süre giydiğim bu kıyafetin içinde nefes almakta bile zorlandım. Oysa sağlık ordumuz bu kıyafetlerin içinde yüksek risk altında saatlerce çalışıyor, hayat kurtarıyor, bizlerin sağlığı için büyük fedakarlıklara katlanıyorlar. Hayatımıza anlam katan birçok şeyin kıymetini, ancak yokluğunda anlıyoruz. En başta da sağlığımızın. Özellikle son 1 yıldır, bir başka değerin kıymetini daha iyi anlamaya başladık. O da doktorlarımızın, hemşirelerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın. Hepsine minnettarız, Allah razı olsun. Son bir 1 yılda sadece İstanbul'da 33 sağlık çalışanımızı Kovid-19 yüzünden kaybettik. Ülke genelinde ise 29 bin 356 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun."

Yerlikaya, sağlık çalışanlarına da "Hayat kurtarmak için saatlerce uykusuz nöbet tutuyorsunuz. Salgın koşullarında yavrularınızdan, ailelerinizden mahrum kalıyorsunuz. Hiçbirinizin hakkı ödenmez. Sizler bizim kahramanlarımızsınız. İyi ki varsınız. 14 Mart Tıp Bayramı'nızı gönülden kutluyor, bir an önce ülkemizin, İstanbul'umuzun sağlıklı günlere kavuşmasını diliyorum." şeklinde seslendi.