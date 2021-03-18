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18 Mart 2021 Perşembe 14:22:00 - Güncelleme:18 Mart 2021 Perşembe 14:22:00

Başkan Erdoğan'dan terörle mücadele mesajı: Sevr'den beter dayatmalarla gelirler

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu. Terörle mücadelede en küçük taviz vermemeleri gerektiklerini belirten Erdoğan, "En küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz terörle mücadelede en küçük bir gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklar." açıklamasında bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin milletimizin gönlündeki yerleri her türlü taltifin üzerindedir. Kahramanlarımız sayesinde alnımız ak, başımız dik bir şekilde geleceğe yürüyoruz. Bin yıldır bize aldığımız nefesi bile çok görenler, kimi zaman ordularla, kimi zaman sinsi tuzaklarla üzerimize geldiler. Bayrağımızın ve ezanımızın sembolü olduğu bu kavga milletimizin varlık yokluk mücadelesinin ta kendisidir. Bazıları sanıyor ki, biz bu mücadeleyi yürütmesek, karşıdakiler saldırılarından vazgeçecekler.

"SEVR'DEN BETER DAYATMALARLA KARŞIMIZA ÇIKARLAR"

Biz terörle mücadelede en küçük gevşeklik gösterdiğimiz gün Sevr'den beter dayatmalarla karşımıza çıkacaklardır. Belgesellerde aslanlar ile sırtlanlar arasındaki ilişkiyi görmüşsünüzdür. Aslan güçlü ise sırtlanlar kuyruklarını sıkıştırır gider. Ama aslan güçsüz ise sırtlanlar onu lime lime ederler. Türkiye hep güçlü olmak mecburiyetindedir. 84 milyon vatandaşın kendi içindeki birliği en büyük dayanaktır. Millet olarak tek bilek, tek yürek hareket ettiğimizde karşımızda durabilecek hiçbir güç tanımıyoruz.

"SİZLERİN SOYUNDAN GELENLER DE AYNI ŞEKİLDE GURUR DUYACAKLAR"

Sizlere sağlanan tüm imkanlar ve bugün takdim edeceğimiz madalyalar sadece şükranımızın küçük birer nişanesidir. Dedesinden, atasından kalan madalyaları gururla taşıyan torunlar olarak bizler ecdadımızla nasıl iftihar ediyorsak, sizlerin soyundan gelenler de aynı şekilde gurur duyacaklardır. Bugün Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümü. Tüm milletimizin zaferin yıl dönümünü canı gönülden tebrik ediyorum.

"ÇANAKKALE YEDİ DÜVELİN ÜZERİMİZE GELDİĞİ BİR SAVAŞTIR"

Bu toprakları onların hatıralarına layık şekilde korumak için gece gündüz çalıştık, çalışıyoruz. Bu süreçte Çanakkale Savaşlar, milletimizin topyekün kıyamını ifade etmesi bakımından ayrı bir öneme sahiptir. Çanakkale'de o muhteşem zafer kazanılmamış olsaydı büyük bir felaketle karşı karşıya kalacaktık. Yedi düvelin bir olup üstümüze geldiği bir savaştır Çanakkale.

Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik, karşılığında istiklal ve istikbalimizi kurtardık. Bugün de korumak için hazır bekleyen nice güneşlerimizin aydınlığında büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz.

Etiketler : başkan erdoğan sevr anlaşması terörle mücadele
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