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04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:07:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:07:00

Başkan Erdoğan'dan şehit teğmenin ailesine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı yolladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Teğmen Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Etiketler : Şehit Recep Tayyip Erdoğan başkan erdoğan
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