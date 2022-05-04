04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:07:00 - Güncelleme:04 Mayıs 2022 Çarşamba 20:07:00
Başkan Erdoğan'dan şehit teğmenin ailesine başsağlığı mesajı
Kaynak: AA
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde şehit olan Teğmen Talha Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı yolladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı Harekat Bölgesi'nde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ateş sonucu şehit olan Teğmen Bahadır'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
- Başkan Erdoğan'dan şehit teğmenin ailesine başsağlığı mesajı
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan bayram mesaisi
- Bakan Yanık: 350 çocuğumuza dijital okuryazarlık eğitimi verdik
- Bakan Varank'tan tam not aldı
- Yine algı operasyonu yapmaya kalktılar! Valilik anında cevabı verdi
- 24 terörist etkisiz hale getirildi, bir askerimiz şehit