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05 Şubat 2024 Pazartesi 14:04:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 14:04:00

Başkan Erdoğan'dan şehit pilotların ailelerine başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan şehit pilot başsağlığı mesajı
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