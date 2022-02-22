Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Başkan Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Senegal'deki firmalarımız enerji, çelik üretimi, sağlık, gıda sanayii, hasır beton üretimi ve altın işleme alanlarında faaliyetlerde bulunuyorlar."

"İş birliğimizi derinleştirmek adına aynı kararlılığı paylaştığımızı ifade ettik. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak yeni stadyumun bir Türk firması tarafından inşa edilmesinden iftihar duyuyoruz. Senegal Milli Takımı'nı başarılarından dolayı tebrik ediyorum"

"Aramızdaki yakın dostluğun en güzel tezahürünü ekonomik alanlarda görüyoruz. Ticaret hacmimiz her geçen yıl artıyor. Salgına rağmen ticaret hacmimiz 540 milyon doları aşmış durumda"

"Senegal makamlarının FETÖ ile mücadelemizde sağladıkları destek için teşekkür ediyorum."