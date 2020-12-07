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Tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğiz
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07 Aralık 2020 Pazartesi 12:44:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 12:44:00

Başkan Erdoğan'dan net Doğu Akdeniz mesajı: Tehdit ve şantaja boyun eğmeyeceğiz

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Başkan Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından Antalya'da düzenlenen Doğu Akdeniz Çalıştayı'na video mesajla katıLdı. Erdoğan mesajında, Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik." dedi.

Başkan Erdoğan, şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa diplomasiye şans tanınması gerektiğini belirterek, " Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur." dedi.

Başkan Erdoğan, Uluslararası Üniversiteler Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi tarafından düzenlenen "Doğu Akdeniz Çalıştayı"na video mesaj gönderdi.

Çalıştayın düzenlemesinde emeği olan Akdeniz Üniversitesi ve Uluslararası Üniversiteler Konseyi'ni tebrik eden Erdoğan, sempozyuma, yurt içinden ve yurt dışından katkı sunan tüm hocalara, bürokratlara ve devlet adamlarına teşekkür etti.

Çalıştayın sadece bilim adamlarının, diplomatların, öğrencilerin değil, siyasetçilerin de ufkunu açacak değerli tartışmalara vesile olacağına inandığını dile getiren Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Doğu Akdeniz ile ilgili meseleler bizimle beraber dünyadaki birçok devletin ve akademik kuruluşun da öncelikli gündemini oluşturuyor. Akdeniz'e kıyısı olsun veya olmasın pek çok ülke, burada meydana gelen olayları yakından takip ediyor, bir şekilde müdahil olmaya çalışıyor.

Son yıllarda başta enerji olmak üzere Avrupa, Afrika ve Ortadoğu eksenli tüm tartışmaların odağında Doğu Akdeniz yer alıyor. Kamuoyuna yansıyan kimi bilimsel araştırmalar, bölgedeki çıkarılabilir doğal gaz miktarının 3,5 trilyon ile 10 trilyon metreküp arasında olduğunu ifade etmektedir. Aynı şekilde bölgede 1,5 ile 3,5 milyar varil civarında petrol rezervinin mevcut olduğu hesaplanmaktadır. Ekonomik gücü, konumu ne olursa olsun bölgemizdeki hiçbir ülke, bu potansiyeli görmezden gelemez. Özellikle Türkiye gibi, Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesinin burada yaşanan gelişmeleri tribünden izlemesi mümkün değildir."

"KİMSENİN HAKKINI, HUKUKUNU GASBETME PEŞİNDE DEĞİLİZ"

"Biz de hem kendi menfaatlerimizi garanti altına almak, hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki kardeşlerimizin haklarını korumak için süreci çok yakından takip ediyoruz." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin, Antalya sahillerine hapsetmeyi amaçlayan plan ve haritaları kabul etmeyeceğini açıkça dile getirdik. Tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğimizi, emperyalist yayılmacılığa izin vermeyeceğimizi muhataplarımıza ifade ettik.

Biz kimsenin hakkını, hukukunu gasbetme peşinde değiliz. Biz sadece haklarımızı elimizden almaya çalışan korsan zihniyete karşı dik bir duruş sergiliyoruz. Nitekim geride bıraktığımız birkaç ayda yaşananlar, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olmuştur."

"MUHATAPLARIMIZDAN, TÜRKİYE'NİN UZATTIĞI BU ELİ HAVADA BIRAKMAMALARINI BEKLİYORUZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz meselesinde asla gerilimden değil, barıştan, iş birliğinden, hakkaniyetten ve adaletin tesis edilmesinden yana olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bunun yolu da karşılıklı saygıya dayalı müzakereden geçiyor. Akdeniz'deki sorunları, birbirimizi dışlayarak değil, bölgedeki tüm aktörleri aynı masa etrafında buluşturarak çözebileceğimize inanıyoruz. Şayet Akdeniz'de kalıcı çözüm yolunda mesafe alınmak isteniyorsa, diplomasiye şans tanınmalıdır. Zira diplomasi ve müzakere bizi ortak paydada buluşturacak en kestirme, en garanti yoldur.

Bu konuda Türkiye, 2003'ten beri Yunanistan ve Rum Yönetimi'nin tüm şımarıklıklarına rağmen soğukkanlılığını muhafaza etmiştir. Bugün de aynı uzlaşmacı tavrımızı sürdürüyoruz. Avrupa Birliği, içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmalı, Rum Kesimi ve Yunanistan tarafından Doğu Akdeniz'de bir 'koçbaşı' gibi kullanılmasına müsaade etmemelidir. Birlik dayanışması adı altında, Kıbrıs Türklerine ve Türkiye'ye daha fazla haksızlık yapılmamalıdır."

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e kıyıdaş tüm bölge ülkelerinin ve Kıbrıs Türklerinin yer alacağı bir konferans düzenlenmesi önerisinin halen masada durduğunu hatırlatan Erdoğan, "Muhataplarımızdan, Türkiye'nin uzattığı bu eli havada bırakmamalarını bekliyoruz. Başta Yunanistan olmak üzere Akdeniz'de komşumuz olan tüm ülkeleri, bu meseleyi 'sıfır toplamlı bir oyun' olarak görmekten vazgeçmeye çağırıyorum. Sağduyu, samimiyet ve aklıselimle hareket edildiğinde, herkesin hakkını koruyan, kazan-kazan temelli bir formül bulabileceğimize inanıyorum." dedi.

Erdoğan, Doğu Akdeniz Çalıştayı'nın başarılı ve verimli geçmesini diledi.

Etiketler : başkan erdoğan doğu akdeniz doğu akdeniz çalıştayı video konferans video mesaj
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