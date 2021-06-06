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06 Haziran 2021 Pazar 22:24:00 - Güncelleme:06 Haziran 2021 Pazar 22:24:00

Başkan Erdoğan'dan milli sporculara tebrik

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Başkan Erdoğan, Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'nda 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz olmak üzere toplam 21 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı paylaşımda, "Polonya'da düzenlenen Para Atletizm Avrupa Şampiyonası'ndan ülkemize 21 madalya ile dönerek bize büyük gurur yaşatan milli sporcularımızı tüm kalbimle tebrik ediyorum. Teşekkürler çocuklar. Sizi milletin evinde ağırlamayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın paylaşımında, "Teşekkürler çocuklar" başlığıyla sporcuların isimleri ve kazandıkları kategoriler de yer aldı.

Etiketler : başkan erdoğan milli sporcu paralimbik
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