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01 Kasım 2020 Pazar 15:09:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 15:09:00

Başkan Erdoğan'dan Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabaha karşı hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün sabaha karşı hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Bugün vefat haberini üzüntüyle aldığımız, AK Parti’mizin kurucularından, değerli yol arkadaşım Burhan Kuzu hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. "

Başkan Erdoğan, "Rabbimden koronavirüs tedavisi gören tüm hastalarımıza acil şifalar temenni ediyorum." dedi.

Etiketler : Başkan Erdoğan Burhan Kuzu BAŞSAĞLIĞI
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