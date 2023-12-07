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07 Aralık 2023 Perşembe 12:37:00 - Güncelleme:07 Aralık 2023 Perşembe 12:37:00

Başkan Erdoğan: (Yunanistan ile) Hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "Yunanistan ile yeni bir dönem güçlenerek başlıyor. Hedef aramızdaki 5 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'da, Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezinde resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sakelaropulu ile görüşmeye geçmeden önce yaptığı konuşmada, 6 yıl aradan sonra Atina'da bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"Yunanistan ile Türkiye'nin mevcut pozitif siyasi iradeyi geliştirmesi elzemdir"

"5. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün geniş bir bakanlar heyetiyle buradayız. Bakanlarımız birbirleriyle, muhataplarıyla gayet anlamlı görüşmeler yapacaklar. Tabii hedef aramızdaki 5,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu konuda hangi alanlarda ne gibi adımlar atabiliriz bunları görüşeceğiz. Aramızdaki ön hazırlıkları tüm bakan arkadaşlarımız yapmış vaziyetteler. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola çok daha anlamlı, güvenli bir şekilde devam edeceğiz. Bardağın dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum ki gelecek için çok daha hayırlı olacaktır."

Konuşmaların ardından Erdoğan ve Sakelaropulu basına kapalı görüşmeye geçti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan atina katerina sakelaropulu
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