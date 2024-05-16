16 Mayıs 2024 Perşembe 15:49:00 - Güncelleme:16 Mayıs 2024 Perşembe 15:49:00
Kripto düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
Kaynak: TRT Haber
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Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Ayrıntılar geliyor...
- Kripto düzenlemesi TBMM'ye sunuldu
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