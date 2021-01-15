Başkan Erdoğan yanıtladı: Koronavirüs aşısının yan etkisi oldu mu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Erdoğan'ın mesajları şöyle:

"(Aşı konusu) Şu ana kadar bir yan etki olmadı. Evvelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci aşımızı olacağız.

(Yunanistan'ın aşı pasaportu olsun talebi) Bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak diye bir şey yok. Bizim de dışişleri teşkilatımızla konuşmamız lazım.

1963'ten beri AB ilişkilerimizi olumlu götürme gayretindeyiz. Bu güne kadar verdikleri sözü tutmadılar. Şimdi yeni bir süreç içindeyiz.

(Yunanistan ile ilişkiler) Bu arada da tüm bu görüşmelerde Yunanistan'la sayın Miçotakis'le bir görüşme talebi, bizim açımızdan da olumlu yaklaştığımız bir konu olmuştur. İstikşafi görüşmeler başlatılabilir dedik. Gerek özel temsilciliklerimiz, gerek Sayın Başbakan'la benim görüşmem... Bunların adımlarını atabiliriz dedik.

Savunma Sanayii'ne atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu bizim atacağımız adımlara bağlıdır. S-400'lerle birinci paketi halletmiştik. 2. paket de devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz birçok konuda olacak. Bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz.