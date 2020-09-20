20 Eylül 2020 Pazar 19:25:00 - Güncelleme:20 Eylül 2020 Pazar 19:25:00
Başkan Erdoğan'dan yağmurlu İstanbul paylaşımı
Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabı Instagram'dan yağmurlu bir İstanbul havasında çekilen fotoğrafı paylaşıldı
Başkan Erdoğan, çalışmalarını Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde sürdürüyor.
Erdoğan'ın sosyal medya resmi hesaplarından 'Yağmurlu bir İstanbul hafta sonunda mesaiye devam' notuyla Vahdettin Köşkü'nün bahçesinde çekilen bir fotoğrafı paylaşıldı.
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