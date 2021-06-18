Başkan Erdoğan: Türkiye'siz AB, küresel güç olamaz

Azerbaycan ziyareti sonrası Bakü'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde ABD Başkan Joe Biden ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi, gündeme dair önemli mesajlar verdi:

BIDEN İLE GÖRÜŞME: "Türkiye'nin terörle mücadelesini konu alan kitabımızı NATO'da dünya liderlerine verdik; memnun kaldılar. Diğer taraftan, maalesef ABD hâlâ Afrin'deki hastanenin bombalanması konusunda, 'YPG' diyemedi. Biden'a "Terör örgütü YPG ile mi yoksa NATO müttefikiniz Türkiye ile mi hareket edeceksiniz?' diye sordum ancak cevap alamadım. Terörün hedefi olan bir müttefikin yanında durmak yerine, o müttefikin mücadele ettiği terör örgütlerini tercih etmek tarihi bir hatadır. Terör örgütlerini destekleyenler, onlara cesaret verenler, ne büyük bir yanlış yaptıklarını er ya da geç anlayacaklar. Biz her ne olursa olsun terörle mücadeleye devam edeceğiz. Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Bu işin başka yolu yok. Bizim mücadelemiz sadece ülkemiz için değil, insanlık için."

F-35 VE S-400:"Biden'a 'Türkiye olarak gerek F-35 gerekse S-400 konusunda farklı bir adım atmamızı beklemeyin' dedim. Çünkü biz F-35'te üzerimize düşeni yaptık. S-400 ile ilgili olarak da biz sizden Patriot istedik, siz vermediniz, tam aksine üslerimizde bulunanları da aldınız. Dolayısıyla biz de başımızın çaresine baktık."

TÜRKİYE ZİYARETİ: "Biden, 'Şu an aşırı yoğun programlarıma rağmen, bunları yoluna koyduktan sonra özellikle bir Türkiye seyahati yapmak istiyorum' dedi. Biden ile ilişkilerimizi müttefikliğe ve stratejik ortaklığa yakışır şekilde sürdürmek arzusundayız."

AFGANİSTAN'DA TÜRK VARLIĞI: "Türkiye, Afganistan'da istikrar ve barış için en fazla çaba gösteren ülkelerin başında geliyor. NATO misyonuyla bulunduğumuz Afganistan'da, sürdürülebilir bir huzur ortamının tesisi için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrasında, Türkiye burada çok daha fazla sorumluluk alabilir."

ERMENİSTAN: "Ermenistan Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi gerçeğini kabul etmeli. Ermenistan, güven artırıcı adımlar atmaya başlamalı. Döşediği mayınların haritalarını Azerbaycan'la paylaşması bu yönde önemli bir ilk adımı teşkil edecektir."

AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ: "Azerbaycan'la TANAP ve TAP'ta dayanışma söz konusu. Libya'da dostum Aliyev ile bu konuda bir takım yeni adımlar atabiliriz. Azerbaycan ve Türkiye'nin de birikimleri var. Ben teklifi yaptım, kendisi de memnun olacağını söyledi. Rafinaj konusunda da aynı adımlar atılabilir."

Başkan Erdoğan, Bakü'de aralarında 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek'in de bulunduğu televizyon gazetecilerinin sorularını yanıtladı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI BELLİ

2023 SEÇİMLERİ: "Cumhur İttifakı'nın adayı belli. Karşımıza kimin çıkacağı bizi pek de ilgilendirmiyor."

SEÇİM YASASI VE YENİ ANAYASA: "Seçim Yasası ile ilgili paket MHP'ye ulaştırıldı. Oradan yapılacak dönüşten sonra tekrar değerlendirmemizi yapıp adımlarımızı ona göre atacağız. Yeni anayasa taslağı da bitti, MHP'ye vermenin hazırlığı içindeyiz."

6'LI KAFKASYA PLATFORMU

"Zengezur Geçidi ile ilgili Rusya tarafından bu işin geciktirilmesi gayreti olduğuna ihtimal vermiyorum. Rusya bu konuda daha da yardımcı olma niyetinde. Yakın zamanda Sayın Putin ile de ikili bir görüşme yapacağız. 5 yıllık anlaşma çerçevesinde bu ortak adımları atalım istiyoruz. Bu platformun başını çeken ülkeler Rusya, Türkiye, Azerbaycan ve İran. Bunun yanında istiyoruz ki Gürcistan ve Ermenistan da bulunsun. Rusya bu işin olmasını istiyor. Biz de hakeza öyle..."

AB'YE 'TAM ÜYELİK' SÜRECİMİZ ARTIK NETİCELENDİRİLMELİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, zirveye gelenlere, "Güvenli turizm programımıza tanıklık edeceksiniz, sizi ve tüm Avrupalı dostlarımızı tatile bekliyoruz" çağrısı yaptı. AB'ye 'tam üyelik' için seslenen Erdoğan şunları kaydetti: "Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz."

STRATEJİK KÖRLÜK

"Birliğin içine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını, olumlu gündem çerçevesinde katılım sürecini ilerletmesini bekliyoruz. AB'nin Üsküp ve Tiran ile müzakere sürecine başlaması doğru ancak alınan kararın hayata geçirilmemesi büyük bir eksikliktir."

TRİBÜN LÜKSÜ YOK

"Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak düzensiz göç akımlarında da olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur. Suriye içerisinde yerinden edilmiş kişiler de dahil 9 milyon insana koruma sağlıyoruz. Maalesef uluslararası toplumdan gereken desteği göremiyoruz. 10 yıldır vatan hasreti çeken Suriyelilerin ülkelerine güvenli dönüş çabaları desteklenmelidir. Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek milli güvenlik sorununa dönüşüyor. Farklı inançları ve kültürleri asırlardır barış içinde yaşatmış bir ülke olarak kültürel ırkçılıkla mücadele konusunda da sorumluluk üstlenmeye hazırız."

Başkan Erdoğan Antalya'da Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkoviç ve Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic'i kabul etti. Görüşmeler 45'er dakika sürdü.

BEYAZ SARAY'DAN S-400 VE AFGANİSTAN AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Erdoğan, Kabil Uluslararası Havalimanının güvenliğinin sağlanması konusunda belirli desteğe ihtiyaç duyulacağını söyledi, Biden da destek taahhüdü verdi. Türklerin bu rolün altından kalkabileceğine güveniyoruz" dedi. Sullivan, görüşmede S-400 konusunda çözüme varılamadığını ancak diyaloğa devam edilmesi için taahhüt verildiğini söyledi. Bu arada Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hivad de, Başkan Erdoğan'ın Kabil Havalimanı ile ilgili açıklamasının ardında yatan niyet ve iradenin, Afgan Silahlı Kuvvetlerinin barışa ulaşmasını desteklemek olduğunu belirtti.