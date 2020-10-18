Başkan Erdoğan'dan Minsk üçlüsüne sert tepki! Yaşanan skandalı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, "Şehirlerimize gidip milletimizle kucaklaşmadan 'gönül siyaseti yapıyorum' diyenler, sufleyi milletten değil başka yerlerden alıyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Şırnak Türkiye genelinde seçimi kazandığımız 24 il belediyesi arasında Rize’nin ardından ikinci sırada yer aldı. Şırnaklı kardeşlerimizin bizlere olan güvenleri, destekleri için şükranlarımı sunuyorum.

ŞIRNAK’A BUGÜN ELİMİZ BOŞ GELMEDİK.



Kongremizden sonra katılacağımız törenle, yatırım bedeli yaklaşık 3,4 milyar lirayı geçen 591 projenin resmi açılışını yapacağız.

AK Parti il kongrelerimizin ilkini Şırnak’ta gerçekleştiriyoruz, bugün Şırnak’tan yola çıkan kervanımız 81 şehrimizin tamamını dolanacak.

Önümüzdeki hafta sonu Kayseri ve Malatya, sonra Van ve Samsun’dayız. Bu şekilde tüm Türkiye’yi bir kez daha kat etmiş olacağız. Siyasi hayatımın sadece son 19 yılında AK Parti Genel Başkanı, Başbakan, Cumhurbaşkanı olarak ülkemizin 81 vilayetinin hepsine de defalarca gittim. Bunların arasında onlarca defa gittiğim şehirlerimiz var.

Biz tüm hayatımızı milletimize hizmete vakfettik, hamdolsun milletimiz de bizi girdiğimiz hiçbir mücadelede yalnız bırakmadı. Attığımız her adımda milletimiz yanımızda oldu, vesayet karşısında dimdik dururken milletimiz hep yanımızdaydı. Terör örgütleri ve onları destekleyenlerin üzerine giderken milletimiz yanımızdaydı. Darbeciler tanklarıyla üzerimize gelirken milletimiz yanımızdaydı.

Sınırlarımız içinde ve dışında istiklalimizi ve istikbalimizi korumak için girdiğimiz her kavgada milletimiz yanımızdaydı. Hakkımızı hukukumuzu çıkarlarımızı her platformda cesaretle savunurken milletimiz yine yanımızdaydı. Milletimizden aldığımız güçle gerektiğinde yedi düvele meydan okumaktan çekinmedik.

Bugün her alanda kendine güvenen, kendine inanan, hedeflerine sıkı sıkıya bağlanan bir Türkiye varsa milletimizin sabrı dirayeti sayesindedir.

Buradan bir kez daha tekrar ediyorum, beni Rizelinin olduğu kadar Şırnaklının da Samsunlunun olduğu kadar Adanalının da kardeşi olarak yaratan rabbime hamd ediyorum. Dünyada bundan daha büyük bir zenginlik, bundan daha büyük bir itibar bilmiyorum tanımıyorum.

Türkiye’nin bu şekilde dimdik ayakta kalması işte bu güçlü birliğimiz beraberliğimiz kardeşliğimiz sayesindedir. Her kim milletimizi bölmeye ülkemizi parçalamaya yönelik söylem eylem ve tavır içindeyse bilin ki hepimizin en büyük düşmanıdır. Her kim birliğimize beraberliğimize omuz veriyorsa bilin ki hepimizin en büyük dostudur.

Hiçbir siyasi, ideolojik, sosyal, kültürel mülahaza 83 milyon olarak birliğimizden kardeşliğimizden daha önemli daha hayati değildir.

"MİNSK ÜÇLÜSÜ ERMENİSTAN'A SİLAH VERİYOR"

- Minsk üçlüsü Ermenistan'ın yanında yer alıyor. Silah veriyorlar. Azerbaycan'lı kardeşlerimiz çok ciddi bir mücadele veriyor. İnanıyorum ki işgal altındaki bu toprakları geri alacaklar. Bu gece ateşkes ilan edildi ama Ermenistan yine saldırdı. Batı ses çıkartıyor mu? Hayır. Türkiye tepki gösterince, "Türkiye ses çıkartıyor" diyorlar.

LİBYA AÇIKLAMASI

Libya'da da Hafter'e silah veriyorlar. Libya'da da Wagner denilen Rusların paralı askerleri var. Bu paralı askerlerle kardeşlerimize ve darbeci Hafter'e destek veriyorlar. Silah gönderiyorlar. Bize "Sizin orada ne işiniz var?" diyorlar. Biz zulüm neredeyse oradayız. "Suriye'de ne işiniz var?" diyorlar. 911 km bizim sınırımız var. Bu neden birilerini rahatsız ediyor. Kusura bakmasınlar orada da varız ve olacağız. ABD'nin 24 üssü var orada. ABD'nin buraya gelip üs kurmasının anlamı ne? 3 bini aşkın TIR silah, mühimmat getiriyor ABD...

DOĞALGAZ MÜJDESİ

Dün Karadeniz'de Fatih gemimizin bulduğu doğalgazın sondaj çalışmasındaydım. 405 milyar metreküp doğalgaz ülkemizin ihtiyacını yıllarca karşılayacak düzeydedir. Elimizdeki tüm veriler, önümüzde keşfedecek çok daha zengin kaynaklar bulunduğunu gösteriyor.