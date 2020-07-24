Başkan Erdoğan'a 'Ayasofya' tebriği

24 Temmuz 2020 Cuma 16:45:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 17:16:00
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede, Mirziyoyev, Ayasofya Camii’nin yeniden açılışı dolayısıyla duyduğu memnuniyeti ifade etmiş, bu tarihi gelişmenin Türk milleti ve İslam dünyası için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Görüşmede, ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınırken, bölgesel konular değerlendirildi.
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